    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Артемий Рябчук: открыто уголовное дело по расстрелу сослуживцев
27.01.2022  18:41   

Артемий Рябчук: открыто уголовное дело по расстрелу сослуживцев

Артемию Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям УК Украины.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, по делу Артемия Рябчука открыто уголовное дело ГБР. Ему инкриминиуруются три статьи Уголовно-процессуального кодекса Украины - статья 115 - предумышленное убийство, статья 408 - дезертирство, статья 410 - кража, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боеприпасов.
 
 
Следователи уже сообщили Рябчуку подозрение именно по этим статьям.
 
Также следователи ГБР провели осмотр места происшествия и места задержания, проведены допросы свидетелей, в том числе с разрешения врачей одного из раненых, который ныне пребывает в больнице Мечникова. 
 
Напомним, боец Нацгвардии, расстрелял сослуживцев в Днепре и убил пятерых человек.
 
Тэги:  расстрел, нацгвардия, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.01 Криминал и происшествия "Такого кровавого месива я еще не видел": бывший военный про днепровского стрелка 27.01 Криминал и происшествия Артемий Рябчук – был ли расстрел сослуживцев состоянием аффекта 27.01 Криминал и происшествия Расстрел солдат в Днепре: появилось видео допроса задержанного
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 