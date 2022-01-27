27.01.2022 18:41

Артемий Рябчук: открыто уголовное дело по расстрелу сослуживцев

Артемию Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям УК Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ , по делу Артемия Рябчука открыто уголовное дело ГБР. Ему инкриминиуруются три статьи Уголовно-процессуального кодекса Украины - статья 115 - предумышленное убийство, статья 408 - дезертирство, статья 410 - кража, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боеприпасов.

Следователи уже сообщили Рябчуку подозрение именно по этим статьям.

Также следователи ГБР провели осмотр места происшествия и места задержания, проведены допросы свидетелей, в том числе с разрешения врачей одного из раненых, который ныне пребывает в больнице Мечникова.