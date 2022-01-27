27.01.2022 12:45

Расстрел солдат в Днепре: появилось видео допроса задержанного

Бойца Нацгвардии, который расстрелял сослуживцев в Днепре и убил пятерых человек, допросили сотрудники правоохранительных органов.



Кадр из видео

Молодой человек рассказал полицейским подробности трагедии. Видео допроса журналистам передали источники в правоохранительных органах.

Напомним, трагедия произошла около 4 часов утра 27 января 2022 года на территории Южного машиностроительного завода, где военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия по своим сосолуживцам и работникам предприятия.

В результате 5 человек погибли, среди них одна работница предприятия, еще 5 получили ранения разной степени тяжести.