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27.01.2022  12:45   

Расстрел солдат в Днепре: появилось видео допроса задержанного

Бойца Нацгвардии, который расстрелял сослуживцев в Днепре и убил пятерых человек, допросили сотрудники правоохранительных органов.


Кадр из видео
 
Молодой человек рассказал полицейским подробности трагедии. Видео допроса журналистам передали источники в правоохранительных органах.
 
Напомним, трагедия произошла около 4 часов утра 27 января 2022 года на территории Южного машиностроительного завода, где военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия по своим сосолуживцам и работникам предприятия.
 
В результате 5 человек погибли, среди них одна работница предприятия, еще 5 получили ранения разной степени тяжести.
 
Тэги:  расстрел, нацгвардия, харьков
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