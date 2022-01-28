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28.01.2022  11:29   Евгений Клочко

Харьковский зоопарк решил продлить бесплатный вход для посетителей

Акцию «Свободный вход в Харьковский зоопарк» было решено продлить еще на один месяц.


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Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Харьковского зоопарка. Свободный вход решили продлить до 1 марта 2022 года. Каждый желающий имеет возможность посетить Харьковский зоопарк совершенно бесплатно. Не требуется регистрация или особое приглашение. Единственное условие для свободного входа – документ, удостоверяющий личность, и обязательное наличие одного из следующих документов:
 
  • желтый COVID-сертификат или бумажная справка 063-О;
  • зеленый COVID-сертификат;
  • интернациональное свидетельство о вакцинации;
  • иностранный COVID-сертификат по прививкам вакцинами, разрешенными ВОЗ;
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена;
  • сертификат о выздоровлении.
 
Наличие этих документов проверяется на входе в зоопарк и обусловлено тем, что в декабре прошлого года вступили в силу изменения в Постановлении Кабинета Министров об установлении карантина. Харьковский зоопарк всячески поддерживает борьбу с COVID-19 и призывает ответственно относиться к своему здоровью. Дети до 18 лет смогут посетить зоопарк в обычном режиме. А сопровождающие их лица – при наличии одного из  вышеуказанных документов.
 
 
Стоит отметить, что зоопарк открыт ежедневно с 9:00 до 15:30, кроме понедельника. Понедельник – санитарный день.
 
Согласно ветеринарному законодательству, после недельного пребывания посетителей в зоопарке необходим день для наведения порядка на территории и поддержки санитарных норм. В зоопарке в понедельник выполняется уборка аллей, залов для посетителей, вольеров, мест общего пользования и помещений для персонала.
 
Тэги:  харьков, зоопарк
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