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31.01.2022  13:13   Рита Парфенова

Невакцинированные сотрудники: сколько медиков отстранили от работы в Харькове

С 31 января все работники медучреждений государственной и коммунальной форм собственности должны быть привиты от коронавируса, иначе их отстранят от работы.

вакцинация коронавирус

По причине отсутствия хотя бы одной дозы вакцинации в Харькове по состоянию на 31 января отстранены от работы 11 работников лечебных заведений. Об этом на брифинге рассказала вице-мэр по вопросам охраны здоровья и соцзащиты населения  Светлана Горбунова-Рубан, передает РЕДПОСТ. Также она сообщила, что по той же причине на сегодняшний день отстранены от работы 14 человек в школах.

«Все остальные работают, потому что высокий уровень вакцинации и в медицине, и в учебных учреждениях», – отметила Горбунова-Рубан.

Отстранение от работы происходит без сохранения зарплаты и на срок, пока человек не сделает хотя бы одну дозу вакцины. Исключение составляют те, у кого есть медицинское заключение об абсолютные противопоказания к прививкам от ковида и медицинское заключение об этом.

Напомним, 31 января вступает в силу приказ N 1624/37246 Минздрава об обязательной вакцинации, в соответствии с ним, будут отстраняться от работы непривитые работники органов местного самоуправления, медучреждений государственной и коммунальной форм собственности, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Тэги:  вакцинация, вакцина, харьков, коронавирус
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