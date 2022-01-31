Невакцинированные сотрудники: сколько медиков отстранили от работы в Харькове

С 31 января все работники медучреждений государственной и коммунальной форм собственности должны быть привиты от коронавируса, иначе их отстранят от работы.
По причине отсутствия хотя бы одной дозы вакцинации в Харькове по состоянию на 31 января отстранены от работы 11 работников лечебных заведений. Об этом на брифинге рассказала вице-мэр по вопросам охраны здоровья и соцзащиты населения Светлана Горбунова-Рубан, передает РЕДПОСТ. Также она сообщила, что по той же причине на сегодняшний день отстранены от работы 14 человек в школах.
«Все остальные работают, потому что высокий уровень вакцинации и в медицине, и в учебных учреждениях», – отметила Горбунова-Рубан.
Отстранение от работы происходит без сохранения зарплаты и на срок, пока человек не сделает хотя бы одну дозу вакцины. Исключение составляют те, у кого есть медицинское заключение об абсолютные противопоказания к прививкам от ковида и медицинское заключение об этом.
Напомним, 31 января вступает в силу приказ N 1624/37246 Минздрава об обязательной вакцинации, в соответствии с ним, будут отстраняться от работы непривитые работники органов местного самоуправления, медучреждений государственной и коммунальной форм собственности, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
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