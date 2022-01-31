    
Главная Новости Харькова Армия "Вызовет панику на улицах": Резников рассказал о мобилизации в Украине
31.01.2022  13:30   Виталий Хиневич

"Вызовет панику на улицах": Резников рассказал о мобилизации в Украине

В ведомстве решили пока работать с формированием сил территориальной обороны, а не объявлять мобилизацию.

Резников
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".
 
Сообщается, что на данный момент нет необходимости в мобилизации из-за угрозы вторжения России. Намерения создать тренировочную мобилизацию, может "вызвать панику на улицах".
"Мы будем идти другим способом: будем работать с формированием Сил территориальной обороны", – отметил глава обороны Минобороны Резников.
 
Обучения теробороны начнутся с управленческих решений глав областных и районных администраций, а также главы КГГА.
 
 
"У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Начнем с севера, соберем все области Украины плюс Киев, будем их обучать 2 или 3 дня на полигоне, как взаимодействовать и что делать. Потом будет восток, юг и запад", – сообщил Резников.
 
Напомним, ранее житель Харьковщины предложил разместить базу НАТО у себя во дворе.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  армия, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.01 Медицина "Полтора-два года": нардеп рассказал о контрактной армии в Украине 27.01 Армия Командующий Национальной гвардией Украины подал в отставку 23.01 Общество Воинский учет для женщин: список профессий изменен
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 