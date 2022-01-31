31.01.2022 13:30 Виталий Хиневич

"Вызовет панику на улицах": Резников рассказал о мобилизации в Украине

В ведомстве решили пока работать с формированием сил территориальной обороны, а не объявлять мобилизацию.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что на данный момент нет необходимости в мобилизации из-за угрозы вторжения России. Намерения создать тренировочную мобилизацию, может "вызвать панику на улицах".

"Мы будем идти другим способом: будем работать с формированием Сил территориальной обороны", – отметил глава обороны Минобороны Резников.

Обучения теробороны начнутся с управленческих решений глав областных и районных администраций, а также главы КГГА.

"У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Начнем с севера, соберем все области Украины плюс Киев, будем их обучать 2 или 3 дня на полигоне, как взаимодействовать и что делать. Потом будет восток, юг и запад", – сообщил Резников.

Напомним, ранее житель Харьковщины предложил разместить базу НАТО у себя во дворе.