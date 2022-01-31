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31.01.2022  13:50   Виталий Хиневич

Убийство новорожденной на Харьковщине: подозреваемой избрали меру пресечения

18-летней жительнице Харьковской области избрали меру пресечения.

Убийство ребенка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. 
 
Сообщается, что девушка, которая родила и убила дочь, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. В виду тяжкого преступления, прокуратура намерена обжаловать решение Дергачевского районного суда Харьковской области.
 
По словам женщины, на следующий день после родов она задушила свою беззащитную дочь, а тело ребенка выбросила в яму с нечистотами во дворе.
 
Объясняя отсутствие новорожденного ребенка, она сообщила своему мужу, что отдала ребенка социальным службам.
 
Согласно врачебному свидетельству, причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия. Также устанавливаются причины, из-за которых девушка могла совершить убийство ребенка.
 
Напомним, 18-летняя харьковчанка родила девочку и выбросила в туалет.
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  убийство, криминал, харьков
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