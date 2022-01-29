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29.01.2022  16:18   Евгений Клочко

18-летняя харьковчанка родила девочку и выбросила в туалет (видео)

«Я закрыла ей рот и нос….. Она не плакала….. Она моментально затихла и всё………», - сообщила молодая женщина правоохранителям, рассказывая о произошедшем.


Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикацию в Facebook декана факультета киберполиции ХНУВД, помощника начальника полиции Харьковской области Вячеслава Маркова.
 
По его информации, несколько дней назад 18-летняя жительница Харьковской области родила дома девочку. За медицинской помощью ни роженица, ни ее муж не обратились.
 
По словам женщины, на следующий день она задушила свою беззащитную дочь, а тело ребенка выбросила в яму с нечистотами во дворе.
 
Объясняя отсутствие новорожденного ребенка, она сообщила своему мужу, что отдала ребенка социальным службам.
 
Причины и подробности данного преступления будут установлены во время проведения досудебного следствия, которое продолжается в отделе полиции №3 Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области.
 
В отделе коммуникации областной полиции сообщили детали произошедшего. Так, страшную находку в селе Безруки, Дергачевского района 28 января обнаружила свекровь девушки, которая и заявила в полицию о произошедшем.
 
Следователи установили, что 23 января женщина самостоятельно родила дочь по месту жительства, роды принимал ее 25-летний муж. В семье также живет старший ребенок, которому нет еще двух лет.
 
18-летняя девушка задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.
 
Сегодня, 29 января ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 10 до 15 лет тюремного заключения.
 
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленницы.
 

Напомним, 6 января у подъезда жилого дома по улице Есенина обнаружили труп младенца в пакете. Установлено, что ребенка выбросила его мать – 22-летняя иностранная студентка одного из учебных заведений Харькова.
 
На допросе с переводчиком студентка заявила, что ребёнок родился мертвым, и подтвердила, что именно она его выбросила.

 

Тэги:  труп, младенец, харьков
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