18-летняя харьковчанка родила девочку и выбросила в туалет (видео)

29.01.2022 16:18 Евгений Клочко

«Я закрыла ей рот и нос….. Она не плакала….. Она моментально затихла и всё………», - сообщила молодая женщина правоохранителям, рассказывая о произошедшем.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикацию в Facebook декана факультета киберполиции ХНУВД, помощника начальника полиции Харьковской области Вячеслава Маркова.

По его информации, несколько дней назад 18-летняя жительница Харьковской области родила дома девочку. За медицинской помощью ни роженица, ни ее муж не обратились.

По словам женщины, на следующий день она задушила свою беззащитную дочь, а тело ребенка выбросила в яму с нечистотами во дворе.

Объясняя отсутствие новорожденного ребенка, она сообщила своему мужу, что отдала ребенка социальным службам.

Причины и подробности данного преступления будут установлены во время проведения досудебного следствия, которое продолжается в отделе полиции №3 Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области.

В отделе коммуникации областной полиции сообщили детали произошедшего. Так, страшную находку в селе Безруки, Дергачевского района 28 января обнаружила свекровь девушки, которая и заявила в полицию о произошедшем.

Следователи установили, что 23 января женщина самостоятельно родила дочь по месту жительства, роды принимал ее 25-летний муж. В семье также живет старший ребенок, которому нет еще двух лет.

18-летняя девушка задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Сегодня, 29 января ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 10 до 15 лет тюремного заключения.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленницы.