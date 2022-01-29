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29.01.2022  17:26   Евгений Клочко

В Харьковской области в лобовом ДТП пострадал ребенок

В результате ДТП в медицинское учреждение доставили 4 человека, среди которых один ребенок.

ДТП Харьков: в лобовом столкновении "ВАЗ-21011" и "ВАЗ-21124" пострадал ребенок
 
Об этом РЕДПОСТ сообщили в отделе коммуникации главного управления Нацполиции в Харьковской области.
 
Сообщение о столкновении автомобилей "ВАЗ-21011" и "ВАЗ-21124" в селе Безруки, Дергачевского района, поступило в полицию 29 января около 09:20.
 
ДТП Харьков: в лобовом столкновении "ВАЗ-21011" и "ВАЗ-21124" пострадал ребенок
 
Предварительно установлено, что 44-летний водитель легкового автомобиля «ВАЗ-21124» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21011».
 
ДТП Харьков: в лобовом столкновении "ВАЗ-21011" и "ВАЗ-21124" пострадал ребенок
 
Спасатели деблокировали пострадавшего 38-летнего водителя из транспортного средства "ВАЗ-21011". Водителя и пассажиров легковушки – женщин 61 и 39 лет и 13-летнего мальчика доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
Причина и все обстоятельства ДТП устанавливаются.
 
Напомним, утром 12 января на Окружной дороге Харькова вблизи села Черкасская Лозовая Малоданиловской громады произошло ДТП, в котором погибли трое взрослых и пострадали двое детей. Дети возрастом 3-летние дети с разными травмами госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи Харькова.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, харьков
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