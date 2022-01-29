29.01.2022 17:26 Евгений Клочко

В Харьковской области в лобовом ДТП пострадал ребенок

В результате ДТП в медицинское учреждение доставили 4 человека, среди которых один ребенок.

Об этом РЕДПОСТ сообщили в отделе коммуникации главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о столкновении автомобилей "ВАЗ-21011" и "ВАЗ-21124" в селе Безруки, Дергачевского района, поступило в полицию 29 января около 09:20.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель легкового автомобиля «ВАЗ-21124» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21011».

Спасатели деблокировали пострадавшего 38-летнего водителя из транспортного средства "ВАЗ-21011". Водителя и пассажиров легковушки – женщин 61 и 39 лет и 13-летнего мальчика доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Причина и все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, утром 12 января на Окружной дороге Харькова вблизи села Черкасская Лозовая Малоданиловской громады произошло ДТП , в котором погибли трое взрослых и пострадали двое детей. Дети возрастом 3-летние дети с разными травмами госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи Харькова.