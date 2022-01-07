07.01.2022 09:31 Евгений Клочко

В Харькове у дома обнаружили тело младенца в пакете

Тело младенца в пакете обнаружили 6 января у подъезда жилого дома по улице Есенина.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУНП Украины в Харьковской области.

Правоохранители немедленно опросили всех возможных свидетелей, а также установили расположение камер видеонаблюдения.

Предварительно было установлено, что мать младенца – 22-летняя иностранная студентка одного из учебных заведений Харькова. Она проживает в том же доме, у которого был найден пакет с телом ребенка. На данный момент студентка госпитализирована в больницу.

Тело ребенка направлено на судмедэкспертизу для устаноновления причин смерти.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что на территории 17-й больницы прохожие обнаружили труп ребенка