07.01.2022 09:31 Евгений Клочко
В Харькове у дома обнаружили тело младенца в пакете
Тело младенца в пакете обнаружили 6 января у подъезда жилого дома по улице Есенина.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ГУНП Украины в Харьковской области.
Правоохранители немедленно опросили всех возможных свидетелей, а также установили расположение камер видеонаблюдения.
Предварительно было установлено, что мать младенца – 22-летняя иностранная студентка одного из учебных заведений Харькова. Она проживает в том же доме, у которого был найден пакет с телом ребенка. На данный момент студентка госпитализирована в больницу.
Тело ребенка направлено на судмедэкспертизу для устаноновления причин смерти.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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