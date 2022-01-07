    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове у дома обнаружили тело младенца в пакете
07.01.2022  09:31   Евгений Клочко

В Харькове у дома обнаружили тело младенца в пакете

Тело младенца в пакете обнаружили 6 января у подъезда жилого дома по улице Есенина.

Криминал Харьков: труп младенца в пакете обнаружили в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУНП Украины в Харьковской области.
 
Правоохранители немедленно опросили всех возможных свидетелей, а также установили расположение камер видеонаблюдения.
 
Предварительно было установлено, что мать младенца – 22-летняя иностранная студентка одного из учебных заведений Харькова. Она проживает в том же доме, у которого был найден пакет с телом ребенка. На данный момент студентка госпитализирована в больницу.
 
Тело ребенка направлено на судмедэкспертизу для устаноновления причин смерти.
 
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
 
Ранее мы писали, что на территории 17-й больницы прохожие обнаружили труп ребенка.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  труп, младенец, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.01 Криминал и происшествия Выбросила новорожденного в Харькове: прокуратура озвучила первые подробности 06.01 Криминал и происшествия Смертельный удар в шею: под Харьковом задержан убийца (фото) 04.01 Криминал и происшествия В Харькове на пожаре нашли тело неизвестного мужчины (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 