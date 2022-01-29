29.01.2022 16:03 Евгений Клочко

"Дети попадают в реанимацию": инфекционист предупредил родителей об опасности "Омикрона"

Медики предупредили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может быть очень опасен для детей и уточнили, что заболевание у них протекает гораздо тяжелее.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на комментарий Радио НВ врача-инфекциониста Александры Дуды.

Он сообщил, что из 34,4 тысячи больных, 5,3 тысячи — это дети. Нередко они попадают в реанимацию и находятся под аппаратом искусственной вентиляции легких, так как новый штамм приводит к более тяжелому течению болезни по сравнению с другими вариантами коронавируса.

Он также отметил, что появление более заразного штамма коронавируса "Омикрон", наряду с циркулирующей "Дельтой", стало причиной сложной эпидситуации в Украине. Ведь каждый десятый, заразившийся коронавирусом - госпитализирован.

Врач отмечает, что таким образом "Омикрон" опасен по-своему. "Дельта"-вариант поражает нижние дыхательные пути, вызывая пневмонию со второй недели заболевания, а "Омикрон" - верхние дыхательные пути в виде бронхита или бронхиолита. В результате этого - проявления дыхательной недостаточности значительно меньшие в "Омикроне".

Новый симптом появился в списке ТОП 20, о которых чаще всего сообщают британцы. Люди отмечали, как они себя чувствуют до и после положительного теста на коронавирус.