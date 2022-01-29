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29.01.2022  16:03   Евгений Клочко

"Дети попадают в реанимацию": инфекционист предупредил родителей об опасности "Омикрона"

Медики предупредили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может быть очень опасен для детей и уточнили, что заболевание у них протекает гораздо тяжелее.

Омикрон в Украине: инфекционист предупредил родителей об опасности нового штамма
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на комментарий Радио НВ врача-инфекциониста Александры Дуды.
 
Он сообщил, что из 34,4 тысячи больных, 5,3 тысячи —  это дети. Нередко они попадают в реанимацию и находятся под аппаратом искусственной вентиляции легких, так как новый штамм приводит к более тяжелому течению болезни по сравнению с другими вариантами коронавируса.
 
 
Он также отметил, что появление более заразного штамма коронавируса "Омикрон", наряду с циркулирующей "Дельтой", стало причиной сложной эпидситуации в Украине. Ведь каждый десятый, заразившийся коронавирусом - госпитализирован.
 
 
Врач отмечает, что таким образом "Омикрон" опасен по-своему. "Дельта"-вариант поражает нижние дыхательные пути, вызывая пневмонию со второй недели заболевания, а "Омикрон" - верхние дыхательные пути в виде бронхита или бронхиолита. В результате этого - проявления дыхательной недостаточности значительно меньшие в "Омикроне".
 
Напомним, что у большого количества пациентов, которые инфицированы новым штаммом коронавируса "Омикрон", появляется новый симптом - боль в ухе
 
Новый симптом появился в списке ТОП 20, о которых чаще всего сообщают британцы. Люди отмечали, как они себя чувствуют до и после положительного теста на коронавирус.
 
Источник:   Радио НВ
 Тэги:  омикрон, коронавирус, симптом, харьков
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