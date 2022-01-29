29.01.2022 15:17

В Ташкенте женщина сбросила ребенка в ров к медведю

Шокирующий случай произошел в Ташкентском зоопарке. Молодая женщина бросила маленькую девочку в вольер к медведю.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграм-канал зоопарка. В пятницу, 28 января в Таншенте, на глазах у посетителей зоопарка, женщина сбросила маленькую девочку в вольер к кавказскому бурому медведю.

Отмечается, что несмотря на попытки окружающих помешать этому, женщина все-таки сбросила ребенка вниз к хищнику.

Кавказский бурый медведь Зузу, лежа в своем вольере, следил за действиями женщины, которая перекинула девочку через металлическую ограду. Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка, остановить женщину не удалось, она все-таки перекинула девочку черех металлическую ограду и сбросила ребёнка вниз к хищнику.

В это время медведь Зузу медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел.

Сотрудникам зоопарка удалось заманить хищника во внутреннее помещение, после чего ребенка эвакуировали из вольера.

Девочку обследовал медик зоопарка. Ребенок пострадал от падения в ров с высоты 5 метров. Кроме ушибов, видимых серьезных травм у нее не было обнаружено.

В настоящее время правоохранители расследуют причины этого происшествия, а ребенок находится под наблюдением врачей.

В Ташкентском зоопарк сообщили, что берут на себя все расходы на оказание медицинской помощи девочке.