    
Главная Новости Харькова Медицина Карантин по коронавирусу в школах Харькова: почему закрывают классы
31.01.2022  14:04   Рита Парфенова

Карантин по коронавирусу в школах Харькова: почему закрывают классы

По состоянию на 31 января 20 тысяч детей отправлены на дистанционное обучение в связи с карантином по коронавирусу.

На карантин ушли 20 000 школьников. Новости Харькова

Об этом на брифинге рассказала заместитель Харьковского городского головы по вопросам охраны здоровья и соцзащиты населения Светлана Горбунова-Рубан, передает РЕДПОСТ.

По состоянию на 31 января коронавирусом болеют 0,7% от общего количества школьников. Всего в школах коммунальной формы собственности обучается 128 466 детей.

«По данным медицины, среди детей школьного возраста заболели 908 человек – это 0,7%, среди них 177 (0,33%) учеников 1-4 классов (всего учится 52 451 ребенок)», – сообщила Горбунова-Рубан.

По словам вице-мэра, на карантин отправляют классы, в которых выявлены учащиеся с коронавирусной болезнью.

«Среди детей от 6 до 17 лет, по данным школы, 766 детей заболели. Те классы, где есть заболевшие заболели, отправлены на карантин. Почти 20 000 школьников не учатся, которые контактировали с теми, кто заболел», — сказала Горбунова-Рубан.

Напомним, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций постановила постоянно проводить мониторинг состояния заболеваемости учащихся и персонала учебных заведений. В случае необходимости будет организован образовательный процесс для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Украины.

Тэги:  карантин, школа, коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.01 Общество Школьники Харьковской области пока не уйдут на дистанционное обучение 14.01 Медицина Коронавирус: в ОАЭ теперь будут сажать в тюрьму за высмеивание карантинных правил 03.01 Медицина Коронавирус станет обычной простудой к апрелю 2022 - мнение эксперта
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 