31.01.2022 14:20 Виталий Хиневич

Катастрофа АН-26: стало известно, в каком суде будет слушаться дело

Кассационный уголовный суд не удовлетворил ходатайство одного из защитников обвиняемых, который просил направить дело Ан-26 из Чугуевского городского суда в Винницкий городской суд.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается, что согласно решению Кассационного уголовного суда дело будет рассматривать Чугуевский городской суд, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

В это же время отмечается, что один из обвиняемых просил отправить дело на рассмотрение Винницкого городского суда Винницкой области. Подсудимый мотивировал это тем, что преступление, в котором его обвиняют, было совершенно в помещении командования Воздушных сил ВСУ в городе Винница.

Напомним, в результате крушения самолета Ан-26 погибли семь членов экипажа и 18 курсантов, еще один парень позднее скончался в больнице. Напомним, в результате крушения самолета Ан-26 погибли семь членов экипажа и 18 курсантов, еще один парень позднее скончался в больнице. В числе подозреваемых оказалось шесть человек: командующий Воздушных сил Украины Сергей Дроздов, экс-командир воинской части А4104 Вячеслав Глазунов, бывший руководитель полетов на аэродроме "Чугуев" Александр Жук, экс-начальник Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба Александр Туринский, а также заместитель командира воинской части и зам по летной подготовке. Прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил в Чугуевский городской суд Харьковской области направлен обвинительный акт в отношении шести бывших военных чиновников по фактам нарушения правил подготовки и проведения полетов, и небрежного отношения к военной службе.