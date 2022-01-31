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31.01.2022  14:20   Виталий Хиневич

Катастрофа АН-26: стало известно, в каком суде будет слушаться дело

Кассационный уголовный суд не удовлетворил ходатайство одного из защитников обвиняемых, который просил направить дело Ан-26 из Чугуевского городского суда в Винницкий городской суд.

Катастрофа
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Суспільне".
 
Сообщается, что согласно решению Кассационного уголовного суда дело будет рассматривать Чугуевский городской суд, сообщили в пресс-службе Верховного суда.
 
В это же время отмечается, что один из обвиняемых просил отправить дело на рассмотрение Винницкого городского суда Винницкой области. Подсудимый мотивировал это тем, что преступление, в котором его обвиняют, было совершенно в помещении командования Воздушных сил ВСУ в городе Винница.
 
Напомним, в результате крушения самолета Ан-26 погибли семь членов экипажа и 18 курсантов, еще один парень позднее скончался в больнице.
 
Напомним, в результате крушения самолета Ан-26 погибли семь членов экипажа и 18 курсантов, еще один парень позднее скончался в больнице. В числе подозреваемых оказалось шесть человек: командующий Воздушных сил Украины Сергей Дроздов, экс-командир воинской части А4104 Вячеслав Глазунов, бывший руководитель полетов на аэродроме "Чугуев" Александр Жук, экс-начальник Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба Александр Туринский, а также заместитель командира воинской части и зам по летной подготовке.
 
Прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил в Чугуевский городской суд Харьковской области направлен обвинительный акт в отношении шести бывших военных чиновников по фактам нарушения правил подготовки и проведения полетов, и небрежного отношения к военной службе.

 

Источник:   Суспільне
 Тэги:  катастрофа, ан-26, происшествие, харьков
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