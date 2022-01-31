31.01.2022 14:33 Евгений Клочко

В мэрии рассказали, сколько харьковчан вакцинировано от COVID-19

В Харькове прививки против коронавируса сделали 48% жителей города, которые подлежат вакцинации по возрасту и состоянию здоровья.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 31 января, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Она отметила, что всего на прошлой неделе было сделано 16 649 прививок, из которых 5 тысяч - мобильными бригадами, а 11,5 тысяч – в лечебных учреждениях.

Светлана Горбунова-Рубан напомнила, что в Харькове работают все 34 пункта вакцинации в поликлиниках, терцентрах Индустриального и Немышлянского района, в амбулатории по ул. Доватора, 7 в Новобаварском районе, а также пункты массовой вакцинации в торговых центрах «Украина», «Дафи», «Аве Плаза», «Караван», «Эпицентр» на пр. Гагарина и др.

По словам вице-мэра Светланы Горбуновой-Рубан, многие люди используют именно эту вакцину из-за того, что она не вызывает побочных реакций в виде повышенной температуры тела и боли в мышцах.