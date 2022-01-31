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31.01.2022  14:33   Евгений Клочко

В мэрии рассказали, сколько харьковчан вакцинировано от COVID-19

В Харькове прививки против коронавируса сделали 48% жителей города, которые подлежат вакцинации по возрасту и состоянию здоровья.


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 31 января, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
 
Она отметила, что всего на прошлой неделе было сделано 16 649 прививок, из которых 5 тысяч - мобильными бригадами, а 11,5 тысяч – в лечебных учреждениях.
 
Светлана Горбунова-Рубан напомнила, что в Харькове работают все 34 пункта вакцинации в поликлиниках, терцентрах Индустриального и Немышлянского района, в амбулатории по ул. Доватора, 7 в Новобаварском районе, а также пункты массовой вакцинации в торговых центрах «Украина», «Дафи», «Аве Плаза», «Караван», «Эпицентр» на пр. Гагарина и др.
 
Напомним, что по состоянию на 31 января харьковчане не могут сделать первую дозу прививки от коронавируса CoronaVac. Данная вакцина есть только для граждан, которые хотят привиться второй дозой.
 
По словам вице-мэра Светланы Горбуновой-Рубан, многие люди используют именно эту вакцину из-за того, что она не вызывает побочных реакций в виде повышенной температуры тела и боли в мышцах.
 
Тэги:  вакцинация, коронавирус, харьков
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