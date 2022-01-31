ДТП: трубы на харьковском проспекте остановили движение (фото)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на перкрестке Московского проспета и улицы Морозова - серьезные проблем с проездом. Зддесь произошла малегкая авария, имеющая бошие последсвия для магистари. Из кузова грузового автомобиля выкатились трубы. Подробностей пока нет.
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Напомним, ранее мы писали о том, как сбивший девушку мужчина обратился к ней через интернет.
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День лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Облачная погода продержится весь день. С утра до вечера будет идти снег, днем – с дождем. Порывы ветра до 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают ювелиры – мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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