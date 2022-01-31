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31.01.2022  14:44   Дмитрий Колоней

ДТП: трубы на харьковском проспекте остановили движение (фото)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: Остановили движение на перекрестке Московского проспекта и улицы Морозова трубы, выкатившиеся из грузовика

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на перкрестке Московского проспета и улицы Морозова - серьезные проблем с проездом. Зддесь произошла малегкая авария, имеющая бошие последсвия для магистари. Из кузова грузового автомобиля выкатились трубы. Подробностей пока нет.    

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ДТП Харьков: Остановили движение на перекрестке Московского проспекта и улицы Морозова трубы, выкатившиеся из грузовика

Напомним, ранее мы писали о том, как сбивший девушку мужчина обратился к ней через интернет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, выкатились трубы
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