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31.01.2022  14:59   Васили Голосный

Циклон "Мария": харьковский фотограф прогулялся по заснеженному центру города (фото)

Циклон с женским названием "Мария" принес в Харьков ветреную и снежную погоду, местами с оттепелью.

Циклон Мария фоторепортаж

Ну и традиционно, наш фотокорреспондент Василий Голосный вышел в тихий центр Харькова на фотоохоту.

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Тэги:  циклон, снег, погода, фото, харьков
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