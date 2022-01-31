31.01.2022 15:00 Виталий Хиневич

Новолуние 1 февраля: что можно и нельзя делать

Новолуние совпадает с первым днем февраля 2022 года и с Китайским Новым годом.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Сегодня".

Сообщается, что новолуние в первый день месяца довольно редкий случай. Луна сменит свою фазу 1 февраля в 07:47 по Киевскому времени и окажется в созвездии Водолея.

Этот знак Зодиака известен своей динамичностью, мощной энергией и стремлением к переменам. Таким образом, первый день февраля удачный день для новшеств в жизни человека. Новая Луна готова зарядить людей энергией, мыслями и идеями.

В период новолуния можно ездить к родственникам, общаться с близкими людьми, обновлять гардероб, заниматься творчеством и знакомится с людьми.

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Однако, в новолуние следует избежать критики в адрес людей, безответственного отношения к жизни и обманов.

В это же время астрологи рекомендуют беречь силы и не начинать одновременно много дел.

Напомним, знатоки Восточного гороскопа рекомендуют в 2022 году Чёрного или Синего Водяного Тигра заключать брачные узы. Уверяют, что браки зарегистрированные в год Тигра, как правило, прочные и стабильные.