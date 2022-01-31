31.01.2022 15:00 Виталий Хиневич
Новолуние 1 февраля: что можно и нельзя делать
Новолуние совпадает с первым днем февраля 2022 года и с Китайским Новым годом.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Сегодня".
Сообщается, что новолуние в первый день месяца довольно редкий случай. Луна сменит свою фазу 1 февраля в 07:47 по Киевскому времени и окажется в созвездии Водолея.
Этот знак Зодиака известен своей динамичностью, мощной энергией и стремлением к переменам. Таким образом, первый день февраля удачный день для новшеств в жизни человека. Новая Луна готова зарядить людей энергией, мыслями и идеями.
В период новолуния можно ездить к родственникам, общаться с близкими людьми, обновлять гардероб, заниматься творчеством и знакомится с людьми.
Однако, в новолуние следует избежать критики в адрес людей, безответственного отношения к жизни и обманов.
В это же время астрологи рекомендуют беречь силы и не начинать одновременно много дел.
Напомним, знатоки Восточного гороскопа рекомендуют
в 2022 году Чёрного или Синего Водяного Тигра заключать брачные узы. Уверяют, что браки зарегистрированные в год Тигра, как правило, прочные и стабильные.
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