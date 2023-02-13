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13.02.2023  11:09   Рита Парфенова

Водіїв попереджують про погіршення погодних умов у Харківській області

Циклон, який зайде після обіду 13 лютого у Харківську область, замете дороги мокрим снігом.

На Харківщині очікується погіршення погодних умов

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОДА.

«Сьогодні з 14:00 з північної сторони області очікується циклон у вигляді мокрого снігу. Температура повітря протягом доби становитиме від -3 вдень до +1 вночі, вітер західний 7-12 м/с. На дорогах загроза утворення ожеледиці», – розповіли в ДП «Дороги Харківщини».

Як відзначили на підприємстві, їх робітники готові до забезпечення проїзду на дорогах місцевого значення та постійно слідкують за станом дорожнього покриття.

Водіїв закликають бути уважними за кермом та дотримуватися правил дорожнього руху. У разі виникнення ускладнень руху необхідно сповістити диспетчерську службу підрядної організації ДП «Харківський облавтодор»: (057) 336-77-00.

Раніше РЕДПОСТ писав, що пішоходам та водіям нагадали правила перетину перехресть у разі вимкнення світлофора


Источник:   ХОДА
 Тэги:  непогода, циклон, харьков, харків
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