Про рівень захворюваності на Харківщині розповіли фахівці

Медики звітують про зниження рівня захворюваності як серед дітей, так і серед дорослих.
У період з 6 по 12 лютого з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 4 425 людей, з них 1 390 – діти віком до 17 років.
У порівнянні з попереднім тижнем відмічається незначне зниження захворюваності на 3,1%, за рахунок зниження захворюваності як серед дітей на 8,2% так і серед дорослих на 0,6%.
Показник захворюваності становить 169,01 на 100 тис. населення, що менше минулорічного (на 6 тижні) у 4,3 рази та не перевищує показник епідемічного порогу.
На 3,6% у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась кількість госпіталізованих – 216 осіб проти 224, у тому числі 69 дітей.
Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 279,73 на 100 тис. населення, найнижчий – у м. Харків (138,76 на 100 тис. населення).
З початку епідсезону на грип та ГРВІ в області захворіло 52137 людей, з них дітей – 16039 людей. Госпіталізовано 3386 осіб, з них дітей – 836 осіб.
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