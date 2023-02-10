10.02.2023 14:57 Дмитро Колонєй

Як покращити свій імунітет: поради експерта

Фахівеуь-імунолог попереджає про те, що робити і чого уникати.

Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Медікал Експрес, як підкреслює імунолог Тереза ​​Россоу, імунна система, що погано функціонує, може викликати різні проблеми зі здоров'ям. Це може призвести до повторних інфекцій у людини. Залежно від характеру імунодефіциту інфекції можуть змінюватись від вірусних (таких як застуда, грип, оперізуючий лишай та лихоманка) до бактеріальних (таких як туберкульоз) або грибкових (таких як молочниця).

Дисфункція імунної системи також може виявлятись надмірним запаленням або навіть аутоімунітетом. В цьому випадку організм починає сприймати власні тканини як чужорідні та атакує їх. Деякими прикладами цих станів є ревматоїдний артрит, вовчак та псоріаз.

Які зміни, ви можете зробити вже сьогодні, щоб поліпшити роботу своєї імунної системи? Вони включають дієту, управління рівнем стресу і обмеження впливу факторів навколишнього середовища , таких як мікроби, забруднення і токсини.

Чого не робити

Вважається, що багато продуктів «підвищують» імунну систему. Але з огляду на складну взаємодію між клітинами в нашому організмі насправді неможливо «підвищити» лише одну частину імунної системи.

Це правда, що імунна система покладається на вітаміни та мінерали для виконання своїх завдань.Але немає переконливих доказів того, що прийом вітамінів та мінеральних добавок покращить його роботу.

По-перше, деякі вітаміни, такі як вітаміни А, D, Е та К, є жиророзчинними та накопичуються в організмі. Тому можливі надто високі рівні, що може спричинити власні проблеми. Наприклад, занадто високий рівень вітаміну D може спричинити каміння в нирках, запори та високий кров'яний тиск. Занадто багато вітаміну А чи заліза може призвести до пошкодження печінки та інших органів.

По-друге, поживні речовини слід розглядати як самостійні компоненти. Скоріше їх слід розглядати як частини єдиного цілого. Багато добавок можуть негативно взаємодіяти з іншими добавками і навіть з ліками. Наприклад, вітамін К може знизити здатність варфарину, що розріджує кров, запобігати утворенню тромбів.

Поєднання різних добавок також може призвести до надмірної чи недостатньої кількості певних поживних речовин з потенційно шкідливими наслідками. Наприклад, тривале вживання цинку може спричинити дефіцит міді, який пов'язаний з анемією та порушенням функції мозку.

Що робити

Найкращий спосіб переконатися, що ваша імунна система отримує те, що їй потрібно, це вести здоровий і збалансований спосіб життя.

Їжте необроблену їжу, що не містить консервантів і багату на різні вітаміни, мінерали та антиоксиданти.

У ваш раціон повинні входити зелені та жовті овочі, фрукти та ягоди, цільнозернові продукти, насіння та горіхи.

Взаємодія з-поміж них теж має значення. Це те, що неможливо відтворити на планшеті.

Необхідно відключити стрес, щоб захистити організм. Важливо знайти ефективні способи його контролю, такі як дихальні вправи, йога та медитація.

Дії, які, як було показано, покращують здоров'я, включають достатній відпочинок, регулярні фізичні вправи, перебування на свіжому повітрі та підтримання соціальних зв'язків.

Обмежити куріння та надмірне вживання алкоголю.

Нарешті ми часто забуваємо бути добрими до себе. Коли ви хворі, знайдіть час, щоб одужати. Коли ви переживаєте особливо напружений період, докладіть додаткових зусиль, щоб зняти стрес.

Найголовніше, не розглядайте це як екстрені заходи. Зробіть їх частиною свого способу життя. Як би привабливо це не було, неможливо «доповнити» себе поганим способом життя.



