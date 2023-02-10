10.02.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають 13 аварій на водопровідних мережах

10 лютого, 21 бригада АВР комплексу «Харківводопостачання» розпочала ліквідацію 13 пошкоджень на водопровідних мережах.

Вчора бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 8 пошкоджень на ділянках трубопроводів та упорядкували 12 оглядових колодязів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Зокрема, в Основ'янському районі було ліквідовано досить серйозну аварію на водоводі діаметром 500 мм на вулиці Греківській.

«Під час проведення комплексу відновлювальних робіт виникли певні складнощі. На аварійній ділянці розташовані інші міські комунікації. Тому, щоб їх не зашкодити, деякі земляні роботи провели вручну. Після виявлення причини пошкодження, оперативно усунули аварійну ситуацію та привели територію до ладу», - повідомив майстер районної служби Ігор Лісконог.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



