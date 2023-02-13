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13.02.2023  10:22   Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: на шости сотках виявили чотири десятка мін та боєприпасів

Протягом доби 12 лютого 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 39 одиниць вибухових предметів.

Сапер ДСНС у Харківській області

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 12 лютого піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 0,06 га території. Саперами виявлено та знешкоджено 39 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 37 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили 1898,2 га території, 253 км автомобільних доріг, 787,9 км ЛЕП, 156,8 км залізничних колій та 188,7 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 50 тис. 657 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 12 по 13 лютого ворог обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів. Найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки.


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харьков, харків
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