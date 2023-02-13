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13.02.2023  09:45   Рита Парфенова

Росіяни вкотре обстріляли Куп'янськ: зруйновані будинки, спалахнули пожежі (фото)

Зранку 13 лютого військові рф завдали удар по місту Куп'янськ на Харківщині.

У Харківській області зранку 12 лютого 2023 року ворог знову обстріляв Куп'янськ

На щастя, обійшлося без постраждалих, передає РЕДПОСТ з посиланням на ХОДА.

У місті пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 12 по 13 лютого ворог обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів. Найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки.
 

У Харківській області зранку 12 лютого 2023 року ворог знову обстріляв Куп'янськ


Источник:   ХОДА
 Тэги:  обстріл, харків, харьков, хова, агрессия россии
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