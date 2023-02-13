Росіяни вкотре обстріляли Куп'янськ: зруйновані будинки, спалахнули пожежі (фото)

Зранку 13 лютого військові рф завдали удар по місту Куп'янськ на Харківщині.
На щастя, обійшлося без постраждалих, передає РЕДПОСТ з посиланням на ХОДА.
У місті пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 12 по 13 лютого ворог обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів. Найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки.
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