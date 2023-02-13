13.02.2023 09:03 Рита Парфенова

На Харківщині Сили оборони відбили атаку військових рф

На Харківщині противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.



За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаку окупантів в районі населеного пункту Гряниківка Харківської області.

Загалом протягом доби з 12 по 13 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 10 населеним пунктам Харківщини.



Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів:

Берестове,

Вовчанськ,

Глибоке,

Дворічна

Кислівка,

Котлярівка,

Красне,

Новомлинськ,

Піщане,

Фиголівка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що наслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ, який стався ввечері 12 лютого, поранення отримав 46-річний місцевий мешканець.



