На Харківщині Сили оборони відбили атаку військових рф

На Харківщині противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаку окупантів в районі населеного пункту Гряниківка Харківської області.
Загалом протягом доби з 12 по 13 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 10 населеним пунктам Харківщини.
Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів:
Раніше РЕДПОСТ писав, що наслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ, який стався ввечері 12 лютого, поранення отримав 46-річний місцевий мешканець.
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Якщо хочете звернути на себе увагу і досягти успіху, намагайтеся якнайменше скромничати. Краще трохи похвалитися, ніж замовчати про свої досягнення.
В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Удень і ввечері буде йти сніг.
Всесвітній день радіо відзначається 13 лютого з 2012 року за рішенням ЮНЕСКО.
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