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13.02.2023  09:03   Рита Парфенова

На Харківщині Сили оборони відбили атаку військових рф

На Харківщині противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку.

Війна в Україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаку окупантів в районі населеного пункту Гряниківка Харківської області.

Загалом протягом доби з 12 по 13 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 10 населеним пунктам Харківщини.

Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів:

  • Берестове,
  • Вовчанськ,
  • Глибоке,
  • Дворічна
  • Кислівка,
  • Котлярівка,
  • Красне,
  • Новомлинськ,
  • Піщане,
  • Фиголівка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що наслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ, який стався ввечері 12 лютого, поранення отримав 46-річний місцевий мешканець.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, харьков, агрессия россии
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