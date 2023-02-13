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13.02.2023  08:19   Рита Парфенова

На Харківщині рятувальники виїжджали на місця обстрілів

Протягом доби з 12 по 13 лютого 2023 року рітувальники ДНС 8 разів виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет.

рятувальник ДСНС

Як повідомили РЕДПОСТ в ДСНС в Харківської області, ворожі обстріли не вікликали пожеж, але завдали руйнацій та пошкоджень.

Військові рф вкотре обстрілювали міста Куп’янськ, Вовчанськ та Дворічна. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок обстрілів не виявлено.

У Куп’янську пошкоджень та руйнацій зазнали житлові будинки та господарчі споруди.

У Вовчанську ворог вдарив по адміністративній будівлі, житловим будинкам та господарчім спорудвм. Будівли зазанали пошкоджень та руйнацій.

У смт. Дворічна російсткими ракетами пошкоджені адміністративна будівля та двоповерхова житлова будівля..

Раніше РЕДПОСТ писав, що наслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ, який стався ввечері 12 лютого, поранення отримав 46-річний місцевий мешканець.


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  обстріл, харків, дснс, харьков, агрессия россии
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