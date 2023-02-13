На Харківщині рятувальники виїжджали на місця обстрілів

Протягом доби з 12 по 13 лютого 2023 року рітувальники ДНС 8 разів виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет.
Як повідомили РЕДПОСТ в ДСНС в Харківської області, ворожі обстріли не вікликали пожеж, але завдали руйнацій та пошкоджень.
Військові рф вкотре обстрілювали міста Куп’янськ, Вовчанськ та Дворічна. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок обстрілів не виявлено.
У Куп’янську пошкоджень та руйнацій зазнали житлові будинки та господарчі споруди.
У Вовчанську ворог вдарив по адміністративній будівлі, житловим будинкам та господарчім спорудвм. Будівли зазанали пошкоджень та руйнацій.
У смт. Дворічна російсткими ракетами пошкоджені адміністративна будівля та двоповерхова житлова будівля..
Раніше РЕДПОСТ писав, що наслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ, який стався ввечері 12 лютого, поранення отримав 46-річний місцевий мешканець.
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В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Удень і ввечері буде йти сніг.
Всесвітній день радіо відзначається 13 лютого з 2012 року за рішенням ЮНЕСКО.
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