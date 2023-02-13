    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харків на ранок 13 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС
13.02.2023  08:08   Рита Парфенова

Харків на ранок 13 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 12 по 13 лютого 2023 року не зафіксовано пожеж, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 13 лютого.

Загалом за добу з 12 по 13 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:
8 – на ліквідацію пожеж;
8 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 39 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що три людини загинули внаслідок пожежі у приватному будинку в Новобаварському районі Харкова.
 


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.02 Надзвичайні події Харків на ранок 12 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС 12.02 Надзвичайні події 3 людини загинули в Харкові внаслідок пожежі у приватному будинку 10.02 Надзвичайні події Харків на ранок 10 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 