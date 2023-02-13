13.02.2023 08:08 Рита Парфенова

Харків на ранок 13 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 12 по 13 лютого 2023 року не зафіксовано пожеж, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 13 лютого.

Загалом за добу з 12 по 13 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж;

8 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

4 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 39 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що три людини загинули внаслідок пожежі у приватному будинку в Новобаварському районі Харкова.





