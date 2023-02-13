13.02.2023 07:30 Рита Парфенова

13 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Всесвітній день радіо відзначається 13 лютого з 2012 року за рішенням ЮНЕСКО.

Дата обрана не випадково – 13 лютого 1946 року у штаб-квартирі ООН уперше вийшло в ефір Радіо ООН.



Всесвітній день радіо проводиться з метою зміцнення співпраці між усіма любителями радіо, будь то великі компанії або одинаки-аматори, та просування загального доступу до інформації.



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Напередодні Дня закоханих, 13 лютого, світ відзначає День презервативу.



Ця дата увійшла до світових календарів у 2007 році, і з кожним роком акції, приурочені до цього дня, стають дедалі креативнішими та різноманітнішими.



Мета Міжнародного дня презервативу – розповісти сексуально-активним людям про презерватив як про надійний метод контрацепції та захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ.



В Україні цього дня зазвичай відбуваються акції та флешмоби, під час яких активісти роздають перехожим «вироби №2». Так що якщо побачите масовика-витівника в цікавому «плащі-капюшоні», не поспішайте обгинати його широкою дугою.

Прикмети дня

Цього дня вшановується пам'ять святителя Микити. У народі святий Микита шанується як охоронець від пожеж, блискавок та посухи.



13 лютого намагалися провести в оточенні сім'ї – це обіцяло рік без сварок. За народними повір'ями, не можна виходити з дому ввечері, щоб не отримати псування.



Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Якщо у цей день посилювався вітер, вважалося, що він ставатиме все сильнішим, доки не обвалиться бураном.

Також цього дня

У 1498 році вперше письмово вжито слово «бухгалтер», що в буквальному перекладі з німецької означає буквально «книгоутримувач». Імператор Священної Римської імперії Максиміліан I підписав указ: «Наказуємо діловода нашої палати, довіреного і старанного переписувача, який веде книги, відтепер називати бухгалтером, яким має тепер бути Христоф Штехер».



1867 – у віденській музичній залі «Діана» вперше було виконано вальс Йоганна Штрауса «На прекрасному блакитному Дунаї». Він є до певної міри неофіційним гімном Австрії і традиційно виконується на біс у новорічному віденському концерті.



1895 – брати Луї та Огюст Люм'єр запатентували перший апарат для отримання зображення, що рухається.



1903 – народився Жорж Жозеф Крістіан Сіменон, бельгійський письменник детективів, літературний батько інспектора Мегре.



1924 – прем'єра «Блакитної рапсодії» Джорджа Гершвіна.



1936 – у Києві відкрилася перша виставка народного мистецтва України.



1936 – народилася Ганна Герман, польська естрадна співачка.



1939 – відбулися перші вибори до Сейму Карпатської України.



1946 – Уїнстон Черчілль вперше вимовив улюблену фразу всіх політиків: «No Comments».



1950 – народився Пітер Габріел, англійський музикант.



1959 – на ярмарку дитячих іграшок у Нью-Йорку вперше представлено ляльку Барбі.



1960 – у Києві почав працювати перший український ядерний реактор (дослідницький ВВР-М в Інституті фізики АН УРСР – тепер в Інституті ядерних досліджень НАНУ).



1972 – в останньому матчі хокейного турніру Олімпіади у Саппоро (Японія) збірна СРСР перемогла команду Чехословаччини з рахунком 5:2 та вчетверте стала чемпіоном світу.



1974 – народився Роббі Вільямс, британський співак.



1981 – у «Нью-Йорк таймс» опубліковано найдовшу пропозицію – з однієї тисячі двохсот вісімдесяти шести слів.

Іменини відзначають:

Опанас, Віктор, Іван, Ілля, Микита.



