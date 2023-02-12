12.02.2023 09:43 Євген Клочко
3 людини загинули в Харкові внаслідок пожежі у приватному будинку
Пожежа виникла в Новобаварському районі міста вночі, 12 лютого.
Як повідомили РЕДПОСТ
в ДСНС облоасті, пожежа в приватному домоволодінні виникла за адресою: вул. Гребенюківська 55.
На момент прибуття вогнеборців пожежа охопила площу у 200 кв.м. Горіли внутрішні приміщення та дах житлового будинку. Через сильне задимлення вогнеборці вимушені були працювати в апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору.
В осередку пожежі рятувальники виявили тіла 3-х людей, особи яких наразі встановлюються.
Локалізація вогню відбулась о 02:20, ліквідація о 05:21. На місці події працювала 5 одиниць техніки та 25 рятувальників ДСНС.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється спеціалістами.
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