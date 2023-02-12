    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події 3 людини загинули в Харкові внаслідок пожежі у приватному будинку
12.02.2023  09:43   Євген Клочко

3 людини загинули в Харкові внаслідок пожежі у приватному будинку

Пожежа виникла в Новобаварському районі міста вночі, 12 лютого.

Пожежа у Харкові 12 лютого: 3 людей загинули в приватному будинку в новобаварському районі

Як повідомили РЕДПОСТ в ДСНС облоасті, пожежа в приватному домоволодінні виникла за адресою: вул. Гребенюківська 55.
 
На момент прибуття вогнеборців пожежа охопила площу у 200 кв.м. Горіли внутрішні приміщення та дах житлового будинку. Через сильне задимлення вогнеборці вимушені були  працювати в апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору. 
 
Пожежа у Харкові 12 лютого: 3 людей загинули в приватному будинку в новобаварському районі
 
В осередку пожежі рятувальники виявили тіла 3-х людей, особи яких наразі встановлюються.
 
Локалізація вогню відбулась о 02:20, ліквідація о 05:21. На місці події працювала 5 одиниць техніки та 25 рятувальників ДСНС.
 
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється спеціалістами.
 
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що внаслідок ракетних ударів по Харкову 11 лютого постраждали підприємство та депо Нової пошти.

Источник:   ДСНС
 Тэги:  харьков, харків, пожежа
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.02 Надзвичайні події Пожежу та наслідки ракетного обстрілу депо Нової пошті у Харкові показали в прокуратурі (фото) 12.02 ЖКГ Комунальники Харкова зранку прибирають місто від снігу (фото) 12.02 Надзвичайні події Харків на ранок 12 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 