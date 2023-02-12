12.02.2023 09:31 Рита Парфенова

Авіаудар по Вовчанську: на Харківщині вдарили по будівлі Нацполіції

Протягом доби 11 лютого окупанти завдали авіаційного удару по місту Вовчанську.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресс-службу ХОДА, постраждалих від авіаудару по Вовчанську немає.



Внаслідок масованих обстрілів та авіаудару по Вовчанську зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції.



Протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Під ворожим вогнем було щонайменше 15 населених пунктів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 12 лютого російські військові здійнили ракетний обстріл міста Харкова. Осколкові поранення отримав 35-річний чоловік.



