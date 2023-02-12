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12.02.2023  09:49   Рита Парфенова

Харків на ранок 12 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові за добу з 11 по 12 лютого 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 12 лютого.

 

Пожежа після обстрілу сталася 11 лютого близько 23:00 ворог у складській будівлі приватного підприємства на площі 800 кв.м. 1 чоловік зазнав травм і поранень, його госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС вогонь був локалізований о 00:30 та ліквідований о 04:26. Від ДСНС залучалось 8 одиниць техніки та 37 чоловік особового складу.

4 рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет.

Внаслідок авіаудару по місту Вовчанську пошкоджень та руйнацій зазнали 13 житлових будинків та господарчі. Жертв та постраждалих не виявлено.

Загалом за добу з 11 по 12 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:
11 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворог ракетним ударом;
4 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 40 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 4 тони питної води.


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, харьков, агрессия россии
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