13.02.2023 11:16 Євген Клочко

Найкращі подарунки для кожного знака зодіаку до Дня святого Валентина, 14 лютого 2023 року

Закохані пари постійно балують один одного приємними презентами, але в День святого Валентина кожен хоче проявити фантазію і подвійно порадувати свою другу половинку. Астрологи дали свої рекомендації щодо ідеального презенту для кожного представника зодіакальних сузір'їв.

Що подарувати своїй другій половинці у День усіх закоханих

Овен (21 березня - 19 квітня)

Якщо ви зібралися зробити справжній сюрприз Овну, він точно це оцінить. Авантюрні представники знаку люблять щось незвичне, а головне несподіване. Як варіант, можна вирушити у невелику святкову подорож за місто.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Тільцям не важливий подарунок, головне, увага. Тому вони будуть раді будь-якому презенту на День усіх закоханих. Тут краще відштовхуватися від ваших можливостей та інтересів Тельців.

Близнюки (22 травня - 21 червня)

Близнюки – неординарні особистості, тому звичайні квіти та коробка цукерок навряд чи їх здивують. Краще піднести щось оригінальне, наприклад, запрошення на захід або модну книгу.

Рак (22 червня - 22 липня)

Раки дуже скромні, вони люблять свою другу половинку та будуть раді абсолютно будь-якому подарунку. Намагайтеся пригадати, про що мріє ваш партнер, і купіть йому те, що він хоче.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Леви дуже вимогливі до своїх другої половинки і це не дивно, адже вони звикли до всього найкращого. При виборі святкового презенту звертайте увагу на цінник, адже представникам знака явно сподобається дорогий подарунок.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Діви, на відміну від Левів, не такі вимогливі, тому подарунок, зроблений своїми руками, — це те, що треба. А якщо ви напишите вірш, це може довести до сліз другу половинку. Можна також змонтувати романтичне відео.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Терезам подобається якісна косметика, красиві аксесуари, головне, щоб вони були оригінальними. Також можна подарувати другій половинці брендові парфуми.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Скорпіонам подобається отримувати позитивні емоції. То чому б не організувати їм побачення в оригінальному та несподіваному місці. Воно точно запам'ятається надовго.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Стрільцям подобається екстрім, від цього якраз можна відштовхуватися при виборі подарунка. Можна подарувати стрибок із парашутом, особливо якщо ваша друга половинка довго про це мріяла. Також можна подарувати спільну фотосесію.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Для представниць жіночої статі цього знака гарним подарунком буде гаманець чи сумка. Також слід зазначити, що Козерогам до вподоби практичні подарунки, які, напевно, знадобляться їм у повсякденності.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Водолії звикли бути у центрі уваги. Їм важливо, щоб їхня друга половинка до них прислухалася. Вони гідно оцінять ексклюзивні парфуми або дизайнерський одяг як подарунок.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Риби цінують душевну близькість свого партнера. Їм важливо бути з близькою людиною на одній хвилі. Тому їм сподобається подарунок, який вкаже, що ваша друга половинка чудово знає ваш смак.



