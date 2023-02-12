12.02.2023 15:56 Рита Парфенова

Свято романтики та кохання: що подарувати на День святого Валентина

День святого Валентина ― чудова можливість порадувати свою кохану людину. Звичайно, найкращим подарунком завжди була увага, але гідний презент скаже все про ваші почуття без зайвих слів.

Якщо ви поки що не знаєте, що подарувати своїй другій половинці на День святого Валентина, скористайтеся порадами РЕДПОСТ.

Універсальні ідеї подарунків на День святого Валентина

Деякі презенти потішать як дівчину, так і хлопця. Універсальні подарунки стануть чудовим варіантом, якщо ви знайомі ще не дуже добре або, навпаки, разом надто довго. Ці ідеї прийдуть на допомогу, якщо у другої половинки начебто вже все є.



Вручаючи подарунок на День святого Валентина, можна зробити ставку на приємне проведення часу. Наприклад, подарувати сертифікат на спільний майстер-клас чи SPA-процедури.



Романтичний сніданок або вечеря точно сподобається вашій другій половинці. Особливо якщо ви врахуєте його смакові уподобання та прикрасите локацію, навіть якщо це ваша спільна кухня.

Список універсальних подарунків:

книга з саморозвитку;

парні чашки, подушки або футболки з вашим спільним фото;

дрібна техніка (навушники, розумний годинник або фітнес-браслет);

їстівний подарунок;

професійна фотосесія

тощо

Пам'ятайте, що універсальний подарунок не буде банальним, якщо ви врахуєте смаки та інтереси своєї половинки. Додати трохи індивідуальності.

Ідеї подарунків для хлопця чи чоловіка

Не кожен представник сильної статі зізнається, що чекає на якийсь презент до Дня святого Валентина. Але повірте, що буде на сьомому небі від щастя, якщо ви вгадаєте з подарунком. Найактуальніші ідеї для хлопця, партнера чи чоловіка у 2023 році:

гаманець або портмоне;

краватка, запонки, метелик;

пляшка улюбленого алкоголю із цікавою закускою;

стрибок з парашутом;

еротична гра для двох;

телефон, планшет чи електронна книга;

улюблені парфуми;

органайзер для робочого столу.

Безпрограшним варіантом буде подарунок, пов'язаний із захопленням партнера. Любителям автомобілів можна подарувати курс екстремального керування автомобілем або можливість підрифтувати на спортивній машині. Для футбольного вболівальника роздобудьте екіпірування або плакат із автографом його улюбленого футболіста. Повірте, чоловік оцінить ваш крок.

Найкращі подарунки для дівчини або жінки

Сьогодні відомі сотні варіантів, як порадувати свою другу половинку 14 лютого. Якщо ж букети, романтичні вечері та плюшеві ведмедики вже здаються занадто банальними, але в той же час ви ще не настільки близькі, щоб дарувати махровий халат з м'якими тапочками, можете знайти цікавий презент у цьому списку:

улюблена парфумерія;

сертифікат у салоні краси;

ювелірні прикраси;

нові гаджети;

букети з цукерок чи зефіру;

сумка або гаманець;

декоративна косметика.

Відмінним подарунком стане сертифікат у книгарню чи спортзал. Тоді ваша партнерка зможе сама вибрати, що їй більше до вподоби. Але краще заздалегідь промацати грунт. Сертифікат в салон краси або спортзал може бути витлумачений невірно, тому акуратно дізнайтеся про ставлення коханої до подібних презентів.

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