12.02.2023 21:49 Рита Парфенова

Цукерки за простими рецептами до Дня святого Валентина

Наближається День святого Валентина, і якщо вам хочеться порадувати свою половинку цукерками власного приготування, можна скористатися найпростішими рецептами.

Цукерки не вимагають хитромудрих інгредієнтів та вишуканих кулінарних навичок, а смак отриманих солодощів перевершить усі ваші очікування.

Винні льодяники-валентинки

Для приготування цих льодяників з незвичайним винним смаком будуть потрібні спеціальні формочки у вигляді сердець і харчові палички. Спочатку наливаєте в каструлю солодке червоне вино, ставите на невеликий вогонь і варіть, доки його обсяг не зменшиться до третини. Після цього знімаєте з вогню і даєте охолонути.

Потім насипаєте цукор, сіль, наливаєте сироп, добре розмішуєте та ставите на невеликий вогонь. Після закипання розливаєте суміш формочками, вставляєте палички і залишаєте в прохолодному місці до повного застигання льодяників.

Желейні цукерки

До Дня святого Валентина можна приготувати желейні цукерки у вигляді серця червоно-білого кольору. Для них також знадобиться спеціальна форма і всього три інгредієнти: желатин, цукор та харчові барвники білого та червоного кольорів.

Розведіть желатин у двох склянках, додайте|добавляйте| цукор. Потім до однієї склянки додайте червоний барвник, в інший — білий.

Розмішайте і розлийте по формах: спочатку білий шар, через 15-20 хвилин червоний. Потім форму відправте в холодильник і витримайте там протягом 12 годин. Готові цукерки можна посипати цукровою пудрою чи кокосовою стружкою.

Шоколадні трюфелі

Для приготування найсмачніших шоколадних трюфелів також не знадобиться багато інгредієнтів, але потрібно придбати густі жирні вершки. Їх нагріваєте в сотейнику до появи пари, дрібно кришіть у вершки шоколад і перемішує, доки він не розтане.

Потім ставте в холодильник для остигання.

Після того, як маса охолола, відокремлюємо шматочки, скочуємо їх у кульки, обвалюємо в какао-порошку або цукровій пудрі і ставимо в холодильник для остаточного застигання.

Рафаелло

Цей простий рецепт відрізняється від оригіналу, але цукерки все одно виходять дуже смачними. Для їх приготування висипаєте в миску кокосову стружку, залишаючи невелику кількість на обсипання, додаєте ванілін, розтоплене вершкове масло, молоко, що згущує, і добре перемішуєте. Отриману масу прибираєте на ніч у холодильник.

Вранці очищаєте мигдаль, заливаєте окропом на 5 хвилин, знімаєте з нього шкірку і підсушуєте на сковорідці. Від охолодженої маси берете невеликі шматочки, загортаєте в них мигдаль і скочує кульки розміром з волоський горіх. Обсипаєте їх кокосовою стружкою, що залишилася.

Готові цукерки залишаєте у холодильнику ще на кілька годин.

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