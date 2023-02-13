13.02.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 лютого

В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Удень і ввечері буде йти сніг.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 37%. Температура повітря -4°...-7°C (відчувається як -11°C). Вітер північно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 78%. Температура повітря -2°...-1°C (відчувається як -6°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 82%. Температура повітря -4°...-5°C (відчувається як -7°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо вдень 13 лютого з’явиться іній, то снігу в ніч на 14-е не буде, а якщо сніг все ж випадав, готувались до відлиги.

Якщо цього дня посилювався вітер, вважалось, що він буде ставати все сильнішим, поки не перетвориться на буран.

Вогонь у печі червоний – до морозу. Білий – до відлиги та ранньої весни.

Горобці утеплюють гнізда – до холоду.

Ворони голосно кричать – до хуртовини.

На сонці видно кола – до врожайного року.

Ясна ніч – на сонячну погоду.



