В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Удень і ввечері буде йти сніг.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 37%. Температура повітря -4°...-7°C (відчувається як -11°C). Вітер північно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 78%. Температура повітря -2°...-1°C (відчувається як -6°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 82%. Температура повітря -4°...-5°C (відчувається як -7°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Якщо хочете звернути на себе увагу і досягти успіху, намагайтеся якнайменше скромничати. Краще трохи похвалитися, ніж замовчати про свої досягнення.
В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Удень і ввечері буде йти сніг.
Всесвітній день радіо відзначається 13 лютого з 2012 року за рішенням ЮНЕСКО.
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