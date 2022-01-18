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18.01.2022  20:25   Дмитрий Колоней

ДТП: в Харькове сбивший девушку мужчина обратился к ней через интернет

О случившемся в Харькове сообщают соцсети.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове произошла авария. Была сбита девушка, выходившая из трамвая. Водитель через час после  ДТП обратился к пострадавшей через мессенджер.

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"В 19.30, я сбил девушку, которая выходила из трамвая на остановке по Московскому проспекту недалеко от спорт клуба Сафари. Она самостоятельно поднялась и отказалась от госпитализации или какой-либо помощи и ушла. Я в шоковом состоянии не сообразил взять у неё какие-либо контактные данные, дабы в дальнейшем узнать о ее состоянии здоровья, ведь она тоже была в шоковом состоянии", - подытожил шофер.   

Водитель не исключает, что девушка захочет связаться ним. 

Напомним, ранее мы писали о том, что у пострадавшего в ДТП на Окружной мальчика диагностировали новые повреждения.

Тэги:  дтп, авария, харьков
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