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17.01.2022  17:00   Виталий Хиневич

ДТП на Окружной в Харькове: у пострадавшего мальчика диагностировали новые повреждения

Трехлетний ребенок, который пострадал в ДТП, начал самостоятельно дышать.

ДТП Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Newsroom».
 
Сообщается, что девочка, которая в результате ДТП получила перелом бедер, будет переведена из неотложки в детское отделение городской больницы №17. В данном медицинском учреждении она будет продолжать лечение и реабилитацию.
 
В свою очередь, состояние здоровья мальчика также улучшилось. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он начал дышать самостоятельно. Кроме этого, он реагирует на внешние раздражители, стал принимать пищу.
 
 
Однако вместе с этим были диагностированы другие осложнения в виде перелома предплечья и сложности в работе почек.
Состояние мальчика остается стабильно тяжелым, он продолжает лечение в отделении детской нейрохирургии городской больницы скорой и неотложной помощи.
 
Напомним, 12 января в ДТП на Окружной дороге погибли родители трехлетних двойняшек. Дети с тяжелыми травмами были доставлены в городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова. Городская власть предоставит семье материальную поддержку.
 
Источник:   Newsroom
 Тэги:  дтп, харьков
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