17.01.2022 17:00 Виталий Хиневич

ДТП на Окружной в Харькове: у пострадавшего мальчика диагностировали новые повреждения

Трехлетний ребенок, который пострадал в ДТП, начал самостоятельно дышать.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Newsroom».

Сообщается, что девочка, которая в результате ДТП получила перелом бедер, будет переведена из неотложки в детское отделение городской больницы №17. В данном медицинском учреждении она будет продолжать лечение и реабилитацию.

В свою очередь, состояние здоровья мальчика также улучшилось. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он начал дышать самостоятельно. Кроме этого, он реагирует на внешние раздражители, стал принимать пищу.

Читайте также: На Харьковщине произошло массовое ДТП

Однако вместе с этим были диагностированы другие осложнения в виде перелома предплечья и сложности в работе почек.

Состояние мальчика остается стабильно тяжелым, он продолжает лечение в отделении детской нейрохирургии городской больницы скорой и неотложной помощи.

Напомним, 12 января в ДТП на Окружной дороге погибли родители трехлетних двойняшек. Дети с тяжелыми травмами были доставлены в городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова. Городская власть предоставит семье материальную поддержку.