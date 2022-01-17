17.01.2022 17:00 Виталий Хиневич
ДТП на Окружной в Харькове: у пострадавшего мальчика диагностировали новые повреждения
Трехлетний ребенок, который пострадал в ДТП, начал самостоятельно дышать.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на «Newsroom».
Сообщается, что девочка, которая в результате ДТП получила перелом бедер, будет переведена из неотложки в детское отделение городской больницы №17. В данном медицинском учреждении она будет продолжать лечение и реабилитацию.
В свою очередь, состояние здоровья мальчика также улучшилось. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он начал дышать самостоятельно. Кроме этого, он реагирует на внешние раздражители, стал принимать пищу.
Однако вместе с этим были диагностированы другие осложнения в виде перелома предплечья и сложности в работе почек.
Состояние мальчика остается стабильно тяжелым, он продолжает лечение в отделении детской нейрохирургии городской больницы скорой и неотложной помощи.
Напомним, 12 января в ДТП на Окружной дороге
погибли родители трехлетних двойняшек. Дети с тяжелыми травмами были доставлены в городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова. Городская власть предоставит семье материальную поддержку.
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