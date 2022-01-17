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17.01.2022  16:43   Дмитрий Колоней

Под Харьковом ушлые дельцы лишатся участков на 58 миллионов (фото)

Земельную аферу под Харьковом удалось пресечь только в Верховном суде Украины.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Александра Ильенкова, в 2016 году между ГУ Госгеокадастра и обществом с ограниченной ответственностью незаконно заключили 17 договоров аренды земельных участков Терновского сельского совета (сейчас Липецкий сельский совет).
 
По договорам аренды не было решения ГУ Госгеокадастра о передаче земельных участков юридическому лицу, а также их подписало неустановленное лицо от имени ГУ Госгеокадастра в Харьковской области, подлог.
 
 
Годами (с 2016 по 2020 гг.) за многомиллонные участки не вносилась арендная плата. Ввиду этого Проккуратура предъявила окружной иск в Хозяйственный суд Харьковской области, который в июне 2021 был удовлетворен в полном объеме.
 
Но ООО подало апелляцию, удовлетворенную судом апелляционной инстанции. В свою очередь, областной прокуратурой направлена ​​кассационная жалоба на решение апелляционной инстанции в Верховный Суд. В декабре 2021 года Верховным Судом удовлетворена кассационная жалоба заместителя руководителя Харьковской областной прокуратуры, постановление апелляционного суда отменено, а решение первой инстанции оставлено в силе.
 
Таким образом, при принципиальной позиции органов прокуратуры во владение Липецкого сельского совета возвращено 17 земельных участков общей площадью 359 га и стоимостью 58 млн. грн.
 
Напомним, ранее мы писали о жителе Харьковщины, предложившемл разместить базу НАТО у себя во дворе.
 
Тэги:  афера, мошенничество, харьков
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