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18.05.2021  19:34   

Афера на 30 000 долларов: в Харькове разоблачен судья (ВИДЕО, ФОТО)

В Харькове прокуратура занялась судьей, мошенничавшим в особо крупных размерах.

В ходе расследования выяснилось, что в декабре 2020 года судья Донецкого окружного админсуда, находясь в Харькове, сообщил директору частного предприятия, что в Кассационном суде Верховного суда у него есть знакомые, с которыми он за вознаграждение может решить судебные вопросы в пользу указанного предприятия. 
 
Судья сообщил, что за отмену Верховным Судом решения хозсуда Донецкой области и постановления Восточного апелляционного хозяйственного суда и возвращение дела на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию, директор предприятия должен передать ему 30 тыс. долларов США. 
 
18 мая этого года, в г. Славянске Донецкой области, сразу после совершения особо тяжкого преступления, в порядке ст. 208 и п. 2 ч. 1 ст. 482 УПК Украины, судья задержан в целях обеспечения сохранности доказательств. 
 
Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении по факту мошенничества, совершенном в особо крупных размерах 
 
Расследование продолжается.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, взятка
 
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