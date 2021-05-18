18.05.2021 19:34

Афера на 30 000 долларов: в Харькове разоблачен судья (ВИДЕО, ФОТО)

В Харькове прокуратура занялась судьей, мошенничавшим в особо крупных размерах.

В ходе расследования выяснилось, что в декабре 2020 года судья Донецкого окружного админсуда, находясь в Харькове, сообщил директору частного предприятия, что в Кассационном суде Верховного суда у него есть знакомые, с которыми он за вознаграждение может решить судебные вопросы в пользу указанного предприятия.

Судья сообщил, что за отмену Верховным Судом решения хозсуда Донецкой области и постановления Восточного апелляционного хозяйственного суда и возвращение дела на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию, директор предприятия должен передать ему 30 тыс. долларов США.

18 мая этого года, в г. Славянске Донецкой области, сразу после совершения особо тяжкого преступления, в порядке ст. 208 и п. 2 ч. 1 ст. 482 УПК Украины, судья задержан в целях обеспечения сохранности доказательств.

Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении по факту мошенничества, совершенном в особо крупных размерах

Расследование продолжается.