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18.05.2021  19:10   

Депутаты Харьковского городского совета ознакомились с реконструкцией Харьковского зоопарка (ФОТО)

Первый в Украине. Один из 20 старейших в мире. А потому, благодаря масштабной реконструкции - первый в стране зоопарк европейского класса!

 
Да, все это о Харьковском зоопарке! Как идет его реконструкция, какие существуют насущные вопросы и что необходимо для своевременного проведения этих работ - сегодня эти и другие вопросы в городской зоосад приехали обсудить депутаты Харьковского городского совета. Где и провели свое выездное заседание. 
 
Сейчас Харьковский зоопарк - это объект масштабного строительства, где работают сотни рабочих, а по дорожкам, по которым привыкли прогуливаться харьковчане в том, старом зоопарке, пока каждую минуту ездит многотонная техника, привозя те или иные строительные материалы. Поэтому после обсуждения всех вопросов, связанных с реконструкцией зоопарка, депутатам Харьковского городского совета провели экскурсию городским зоосадом.
 
А главное, что говорят депутаты это то, что они увидели счастливых животных. Животных, которые живут в современных и комфортных условиях. Этому, делятся в Харьковском зоопарке, здесь особое внимание.

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Тэги:  зоопарк, депутаты
 
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