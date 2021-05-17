С 8:00 19 мая до 12:00 20 мая будет прекращено водоснабжение в части Холодногорского района
Воды временно не будет на Залютино, в Солоницевке и Подворках временно не будет воды, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Это связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.
Временно будет прекращено водоснабжение:
- в части Холодногорского района, ограниченной ул. Залютинской, пер. Залютинским, въездом Залютинским, ул. Юннатов, пер. 2-м Игоря Муратова, ул. Золочевской, ул. Нарвской;
- пос. Мобиль, пос. Солоницевка, пос. Подворки.
Телефон для справок: 15-33.
Список адресов, где не будет воды:
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