17.05.2021 14:58

Отключения холодной воды в Харькове: список адресов

С 8:00 19 мая до 12:00 20 мая будет прекращено водоснабжение в части Холодногорского района

Воды временно не будет на Залютино, в Солоницевке и Подворках временно не будет воды, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Это связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.



Временно будет прекращено водоснабжение:



- в части Холодногорского района, ограниченной ул. Залютинской, пер. Залютинским, въездом Залютинским, ул. Юннатов, пер. 2-м Игоря Муратова, ул. Золочевской, ул. Нарвской;



- пос. Мобиль, пос. Солоницевка, пос. Подворки.



Телефон для справок: 15-33.



Список адресов, где не будет воды:



