Главная Новости ЖКХ Отключения холодной воды в Харькове: список адресов
17.05.2021  14:58   

Отключения холодной воды в Харькове: список адресов

С 8:00 19 мая до 12:00 20 мая будет прекращено водоснабжение в части Холодногорского района

Воды временно не будет на Залютино, в Солоницевке и Подворках временно не будет воды, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Это связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.
 
Временно будет прекращено водоснабжение:
 
- в части Холодногорского района, ограниченной ул. Залютинской, пер. Залютинским, въездом Залютинским, ул. Юннатов, пер. 2-м Игоря Муратова, ул. Золочевской, ул. Нарвской;
 
- пос. Мобиль, пос. Солоницевка, пос. Подворки.
 
Телефон для справок: 15-33.

Список адресов, где не будет воды:

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 17 мая. Список адресов 15.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 15 мая. Список адресов 14.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 14 мая. Список адресов
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 