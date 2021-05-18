Главная Новости Спорт Бильярд. В Харькове схлестнутся сильнейшие игроки Украины
18.05.2021  18:52   

Бильярд. В Харькове схлестнутся сильнейшие игроки Украины

Чемпионат Украины среди юниоров, юношей, девушек "Комбинированная пирамида" состоится 21-23 мая в Харькове.

В рамках чемпионата пройдет и Кубок Украины по "Свободной пирамиде" среди детей в возрасте до 11 лет включительно.
 
Возрастные категории участников соревнований:
 
Юноши, девушки (младшая группа) - до 11 лет включительно.
 
Юниоры - 16-18 лет включительно.
 
Юноши - до 15 лет включительно.
 
Девушки - до 18 лет включительно.
 
Зарегистрироваться и узнать больше подробностей о мероприятии можно здесь.
Тэги:  бильярд, чемпионат, харьков, комбинированная пирамида, украина, юниоры, юноши, девушки
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.06 Криминал и происшествия На Салтовке горел бильярдный клуб (ФОТО) 05.12 Спорт Александр Паламарь – вице-чемпион мира по бильярду
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 