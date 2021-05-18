Чемпионат Украины среди юниоров, юношей, девушек "Комбинированная пирамида" состоится 21-23 мая в Харькове.
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков, гораздо уместнее будет жить по формуле: «Да – это да, нет – это нет, остальное – от лукавого».
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Кратковременный дождь, местами гроза.
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник.
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