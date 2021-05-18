18.05.2021 17:56

Драка в супермаркете под Харьковом: хулиганами и охранниками занялись копы

Полицейские расследовали дебош в пригороде Харькова.

Как сообщает ГУ Нацполиции, в 15:40 13 мая 2021 года в Чугуевское райуправление полиции сообщили о конфликте в местном супермаркете.

Как оказалось, охранник сделал замечание хулиганам, из-за чего вскоре началась драка.

Три дебошира (23-х и 28-ми лет (третий устанавливается) травмировали двух охранников (38 и 34 лет) и 52-летнего покупателя.

Открыто три уголовных дела по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, изъяты видеозаписи события с камер наблюдения, направлены соответствующие запросы по хулиганам в воинские части, устанавливаются свидетели преступления.

Будет решаться вопрос о направлении материалов в Чугуевскую окружную прокуратуру для изменения подследственности, а также согласование вопроса о переквалификации состава уголовного проступка на преступление по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В полицию поступили два заявления от посетителей супермаркета о привлечении к ответственности охранников по факту причинения им телесных повреждений.

По каждому из обращений открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Планируется проведение ряда следственных действий с целью подтверждения или опровержения факта причинения им телесных повреждений или причинения им телесных повреждений работниками охраны при осуществлении последними мероприятий необходимой обороны.

Досудебное расследование продолжается.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация по факту драки или вы стали свидетелем совершения преступления в период с 15:40 до 17:00 13 мая, просим обратиться в Чугуевское районное управление полиции по телефонам: (05746) 2-20-13, 102 или другим удобным для вас способом.