17.01.2022 17:20 Евгений Клочко

В метрополитене Харькова предупредили о возможных проблемах с оплатой проезда смартфонами

В харьковской подземке предупредили пассажиров о возможных сбоях в оплате проезда с помощью смартфонов с функцией NFC.

Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе КП "Харьковский метрополитен".

"В соответствии с письмом инвестора по внедрению автоматизированной системы по оплате проезда «Электронный билет» в городском электротранспорте ООО «ФК «Платежный центр» от 14.01.2022г. за №14-01/22-01, с 18 января возможно временное несотрудничество функции оплаты проезда с помощью мобильных устройств на станциях Харьковского метрополитена в валидаторах системы «Электронный билет»", - говорится в сообщении предприятия.

Кроме того, в метрополитене добавили, что безналичная оплата за проезд будет производиться непосредственно банковской картой с функцией NFC.

Напомним, систему оплаты в Харьковском метрополитене банковскими картами презентовали 25 сентября 2020 года. Первый турникет, на котором был установлен валидатор, был введен в эксплуатацию на станции метро «Госпром».