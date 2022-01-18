18.01.2022 21:41 Дмитрий Колоней
Почему падает гривна: ответ Нацбанка
Названы главные причины резкого ослабления гривны в январе
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Экономическую правду, по мнению змпредседателя Национального банка Украины Юрия Гелетия, среди главных причин ослабления украинской национальной валюты явядются несколько факторов:
-
Психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка. Об этом сказал зампредседателя Нацбанка Юрий Гелетий, сообщает Экономическая правда во вторник, 18 января.
-
Усиление спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов, часть из которых продали с начала года облигаций на общую сумму более 5 млрд гривен и купили иностранную валюту на сумму $264 млн. Это имело определенные последствия для ситуации на внутреннем валютном рынке,
-
Традиционно активные бюджетные расходы в декабре.
-
Обычное для января уменьшение продаж валюты предприятиями АПК.
Вместе с тем, объемы продажи валюты со стороны другой ведущей экспортной отрасли – горно-металлургической – остаются на высоких уровнях и пока не демонстрируют признаков к уменьшению.
В целом чиновник заверил в надежности макроэкономической основы валютного рвнка Украины и в его устойчивости к шокам.
Обратил внимание Гелетий и на серьезный валютный резерв Украины: по состоянию на утро 18 января Нацбанк продал на рынке $581 млн. А наличный объем валютных резервов составляет более $30 млрд.
Напомним, сегодня гривна обвалилась до годового минимума к доллару – 28,41 UAH/USD. Нацбанк понизил курс гривны почти на 29 копеек по отношению к американской валюте.
А на прошлой неделе НБУ увеличил продажу валюты в 3,3 раза – до 330 млн долларов – для поддержания курса гривны.
Напомним, раее мы писали о том, что эксперты по вопросам топлива и энергетики прогнозируют высокий уровень цен на газ на европейском рынке в течение всего отопительного сезона 2021-2022. И только со второго квартала 2022 года цена на природный газ несколько снизится
.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0