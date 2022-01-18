18.01.2022 21:41 Дмитрий Колоней

Почему падает гривна: ответ Нацбанка

Названы главные причины резкого ослабления гривны в январе

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Экономическую правду, по мнению змпредседателя Национального банка Украины Юрия Гелетия, среди главных причин ослабления украинской национальной валюты явядются несколько факторов:

Психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка. Об этом сказал зампредседателя Нацбанка Юрий Гелетий, сообщает Экономическая правда во вторник, 18 января. Усиление спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов, часть из которых продали с начала года облигаций на общую сумму более 5 млрд гривен и купили иностранную валюту на сумму $264 млн. Это имело определенные последствия для ситуации на внутреннем валютном рынке, Традиционно активные бюджетные расходы в декабре. Обычное для января уменьшение продаж валюты предприятиями АПК.

Вместе с тем, объемы продажи валюты со стороны другой ведущей экспортной отрасли – горно-металлургической – остаются на высоких уровнях и пока не демонстрируют признаков к уменьшению.

В целом чиновник заверил в надежности макроэкономической основы валютного рвнка Украины и в его устойчивости к шокам.

Обратил внимание Гелетий и на серьезный валютный резерв Украины: по состоянию на утро 18 января Нацбанк продал на рынке $581 млн. А наличный объем валютных резервов составляет более $30 млрд.

Напомним, сегодня гривна обвалилась до годового минимума к доллару – 28,41 UAH/USD. Нацбанк понизил курс гривны почти на 29 копеек по отношению к американской валюте.

А на прошлой неделе НБУ увеличил продажу валюты в 3,3 раза – до 330 млн долларов – для поддержания курса гривны.

Напомним, раее мы писали о том, что эксперты по вопросам топлива и энергетики прогнозируют высокий уровень цен на газ на европейском рынке в течение всего отопительного сезона 2021-2022. И только со второго квартала 2022 года цена на природный газ несколько снизится