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19.01.2022  06:00   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 19 января

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночной снегопад продолжится утром, но к полудню должен закончиться.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 19 января

На Крещение, 19 января, погода в Харьковской области ожидается по-настоящему зимней: со снегом и умеренным морозом. На дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток 7-9° мороза. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 19 января

Утром пасмурно, вероятность осадков 59%. Температура воздуха -7°...-8°C (ощущается как -15°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -8°...-10°C (ощущается как -16°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -13°...-14°C (ощущается как -18°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитные бури не возникнут.

Народные приметы. Если 19 января слышалось беспрестанное чириканье снегирей, ожидали скорого тепла.

Если 19 января стоит солнечная морозная погода, то лето будет жарким и урожайным.

Если Крещенские морозы возьмут верх над Рождественскими и Сретенскими, то наступивший год будет урожайным.

Погода этого дня указывает на погоду декабря.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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