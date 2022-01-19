19.01.2022 07:00

Гороскоп на 19 января для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Если в отношениях с кем-то назрели сложности, то в этот день есть риск их усугубить. Чтобы этого не произошло, придется соблюдать повышенную осторожность.

Овен (21 марта – 20 апреля)

В общении с окружающими Овен способен упрямо стоять на своем! В сочетании с повышенной обидчивостью и эмоциональностью, к которым склоняет его этот день, не удивительно, если Овен станет источником жарких конфликтов. Звезды советуют Овну держать свое драгоценное «единственно верное» мнение при себе, а если все-таки высказал – быть готовым пойти на компромисс и даже извиниться.

Телец (21 апреля – 21 мая)

У Тельца все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и рабочий стол! День склоняет его к тому, чтобы замечать вокруг любые соринки, поэтому Телец будет изо всех сил пытаться навести чистоту. Впрочем, не меньше обычной грязи (а может быть, даже больше) его способны вывести из себя недостатки окружающих: их неидеально чистые поступки и слова. Вряд ли Телец сможет удержаться от соблазна сказать кому-нибудь об этом прямо.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы способны проникнуть в суть вещей, разбирая любой вопрос до атомов и молекул! Это может привести их к новым, в том числе и неожиданным, выводам. Даже на самые простые повседневные дела проницательные Близнецы имеют шанс посмотреть под новым углом, отыскав в них невидимые раньше нюансы. Ну а что касается людей вокруг, то им не позавидуешь, – у них от Близнецов просто не существует тайн!

Рак (22 июня – 23 июля)

Рак может оказаться втянут в дело или разбирательство, так или иначе связанное с деньгами. Это может быть все что угодно – от разговора с начальством о зарплате до банальной ссоры по поводу слишком больших трат. Звезды советуют Раку не горячиться в таких разговорах и избегать ненужных деталей. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на фактах – обиды и взаимные претензии могут завести вас слишком далеко.

Лев (24 июля – 23 августа)

В голосе Льва будут то и дело звенеть командирские нотки: он способен горячиться, доказывая окружающим свою правоту. День наделяет Льва стопроцентной уверенностью в том, что он делает, поэтому нежелание окружающих ему помогать будет приравнено к саботажу. Чтобы день не прошел в бессмысленных спорах, Льву стоит умерить свой пыл и поменьше давить на тех, кто с ним рядом. В конце концов, он ведь не пресс и не каток, так почему бы просто не договориться?

Дева (24 августа – 23 сентября)

Хороший день для того, чтобы внести ясность в отношения с кем-то – если, конечно, такая необходимость у Девы есть. То, о чем Дева не решалась поговорить, вопросы, которые она стеснялась задать, – все это она может сделать без опаски. День склоняет Деву к тому, чтобы быть честным, искренним и понимающим собеседником. Это поможет ей поговорить без претензий, по душам, даже на самые щекотливые темы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Уверенность Весов в каком-то вопросе способна дать сбой. То, в чем они были убеждены на все сто процентов, может вдруг оказаться не таким, как они думали, показавшись неожиданной стороной. Впрочем, возможно, Весы и сами пересмотрят свое мнение в каком-то вопросе, поменяв его на противоположное. Другими словами, Весам следует быть готовым к переменам, даже если это «всего лишь» перемены в их голове.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет склонен досконально разбираться в любом, даже самом мелком, вопросе! Неясность в делах или в словах будет его раздражать, заставляя Скорпиона вникать до тех пор, пока для него не останется белых пятен. Это позволит ему избегать ошибок и подвохов. Правда, окружающим порой может казаться, что Скорпион издевается над ними, – такую массу уточняющих вопросов он способен задать!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец должен решить, от чего ему уже давно пора избавиться в своей жизни, чтобы освободить место для нового. Возможно, его тянут назад изжившие себя идеи, неосуществимые планы, груз невыполнимых обязательств, старая мебель или что-то еще. Пора перестать цепляться за то, что нежизнеспособно! Возможно, Стрельцу придется попрощаться с какой-нибудь своей иллюзией или мечтой, однако только лишь для того, чтобы открыть перед собой настоящие перспективы!

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог не будет склонен к компромиссам. «Да» – значит «да», «нет» – значит «нет», все остальное от лукавого. Такая безапелляционная попытка поделить мир на черное и белое обязательно столкнется с противодействием окружающих. День склоняет Козерога к повышенной эмоциональности и правдолюбию, а потому любые его попытки выяснить отношения закончатся спором. Чтобы этого избежать, Козерогу следует избавиться от иллюзии, что он может кому-то что-то доказать – это точно не получится.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Звезды советуют Водолею не спешить с принятием любых серьезных решений – лучше потратить время на то, чтобы собрать «доказательную базу». Скорее всего, Водолей чего-то не предусмотрел или не владеет всей информацией. Чтобы не наделать ошибок, ему надо собрать воедино все кусочки паззла: поговорить со знающими людьми, найти ответы на вопросы, порыться в книгах, изучить факты. Только после этого Водолей может смело бросаться в бой!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам, весьма вероятно, придется пересмотреть свое мнение о каком-то человеке, событии или проблеме. Они могут сделать это, даже не желая: просто ситуация подкинет им новые факты, с которыми придется считаться. Чтобы это на весь день не выбило Рыб из колеи, звезды советуют им быть готовыми к получению неожиданной информации и необходимости проявить гибкость в каком-то вопросе.