    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Розыск свидетелей смертельного ДТП: водитель врезался в группу велосипедистов в Харькове (фото)
24.12.2021  17:59   Дмитрий Колоней

Розыск свидетелей смертельного ДТП: водитель врезался в группу велосипедистов в Харькове (фото)

Авария в Харькове случилась летом 2018 года.


Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, трагедия разыгралась 17 июня 2018 года около 11.20 на Окружной дороге в 251 метре от поворота на проспект Гагарина, недалеко от села Безлюдовка Харьковского района. Жигули столкнулись с группой ехавших по дороге велосипедистов. В результате аварии погибла женщина-велосипедист, а два велосипедиста с тяжелыми травмами доставлены в больницу. 
 
 
 
 
  
Свидетелей и очевидцев аврии просят обращайться по телефону: 715-71-60 в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22 к следователю Черкашину Игорю Юрьевичу.
 
 
Налопним, ранее мы писали о смертельной аварии на окружной, в которой погибла велосипедистка. 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, розыск, поиск, безлюдовка, авария
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.12 Криминал и происшествия Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: дело Коли Харьковского передают в суд 24.12 Криминал и происшествия ДТП: из-за неуступчивого водителя разбились два Рено в центре Харькова (фото) 24.12 Криминал и происшествия Полиция сообщила детали смерти сотрудника экопарка в Харькове
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 