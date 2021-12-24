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24.12.2021  18:49   Дмитрий Колоней

Одним "Будменом" в Харькове стало меньше

В Харькове закрылся строительный гипермаркет.

Закрылся строительный гипермаркет "Будмен" на проспекте Ландау, 2/2. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  KHARKIV Today, по информации горячей линии сети строительных гипермаркетов, магазин на проспекте Льва Ландау 2/2  закрылся две недели назад. Впрочем, тревожные сигналы ранее поступали от местных жителей, еще в ноябре писавших в отзывах Google о явных признаках приближающегося закрытия магазина - полупустом гипермакете с необновляющимся товаром, продукции, явно подготавливаемой для вывоза, ощущении, что рапродается. Как писал один из посетителей:"Почему-то теперь полмагазина".   
 
 
Скорее всего это связано с тем, что в середине ноября сеть открыла новый гипермаркет по улице Полтавский шлях, 115 (Холодная гора). Также "Будмен" работает на улице Клочковской,119.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове закрылся один из старейших кинотеатров города.
 
Источник:   KHARKIV Today
 Тэги:  закрылся будмен, харьков
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