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24.12.2021  17:19   Дмитрий Колоней

Новый год в Харькове пройдет под охраной 2 530 силовиков (фото)

Для обеспечения безопасности в Харькове будут задействованы полицейские и нацгвардейцы.

Новый год в Харькове: Гулянья пройдут под охраной 2 530 силовиков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, 25 декабря 2021 года Парке имени Горького пройдет открытие новогодней елки, а котором будут принимать участие до 20 тысяч человек. А развлекательная программа на площади Свободы с 31 декабря на 1 января привлечет до 40 тысяч граждан. 
 
 
Полиция напоминает о необходимости соблюдения карантинных ограничений - запрете находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без маски, находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность. 
 
Новый год в Харькове: Гулянья пройдут под охраной 2 530 силовиков
 
Согласно требованиям Постановления Правительства, для заведений, принимающих посетителей, необходимо обеспечить дистанцию ​​между посетителями не менее 1,5 метра, обеспечить работников заведений средствами индивидуальной защиты и организовать со стороны работников контроль за соблюдением масочного режима посетителями в помещениях.
 
Новый год в Харькове: Гулянья пройдут под охраной 2 530 силовиков
 
Для осуществления контроля за соблюдением ограничительных противоэпидемических мероприятий на улицах, в парках, других общественных местах работники Национальной полиции, Национальной гвардии, должностные лица, уполномоченные органами местного самоуправления, вправе проводить выборочную проверку документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования или излечение лица от указанной болезни в случаях, когда это является основанием для неприменения ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующих уровней эпидемической опасности.
 
Наопним, ранее мы писали о том, что необходимо знать харьковскому туристу, который решил отправиться в новогоднюю поездку к Санта-Клаусу в Лапландию.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  новый год, охрана, харьков
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