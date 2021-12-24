24.12.2021 17:19 Дмитрий Колоней

Новый год в Харькове пройдет под охраной 2 530 силовиков (фото)

Для обеспечения безопасности в Харькове будут задействованы полицейские и нацгвардейцы.

Как сообщает РЕДПОСТ , 25 декабря 2021 года Парке имени Горького пройдет открытие новогодней елки, а котором будут принимать участие до 20 тысяч человек. А развлекательная программа на площади Свободы с 31 декабря на 1 января привлечет до 40 тысяч граждан.

Полиция напоминает о необходимости соблюдения карантинных ограничений - запрете находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без маски, находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность.

Согласно требованиям Постановления Правительства, для заведений, принимающих посетителей, необходимо обеспечить дистанцию ​​между посетителями не менее 1,5 метра, обеспечить работников заведений средствами индивидуальной защиты и организовать со стороны работников контроль за соблюдением масочного режима посетителями в помещениях.

Для осуществления контроля за соблюдением ограничительных противоэпидемических мероприятий на улицах, в парках, других общественных местах работники Национальной полиции, Национальной гвардии, должностные лица, уполномоченные органами местного самоуправления, вправе проводить выборочную проверку документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования или излечение лица от указанной болезни в случаях, когда это является основанием для неприменения ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующих уровней эпидемической опасности.

Наопним, ранее мы писали о том, что необходимо знать харьковскому туристу , который решил отправиться в новогоднюю поездку к Санта-Клаусу в Лапландию.