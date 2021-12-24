24.12.2021 17:19 Дмитрий Колоней
Новый год в Харькове пройдет под охраной 2 530 силовиков (фото)
Для обеспечения безопасности в Харькове будут задействованы полицейские и нацгвардейцы.
Как сообщает РЕДПОСТ
, 25 декабря 2021 года Парке имени Горького пройдет открытие новогодней елки, а котором будут принимать участие до 20 тысяч человек. А развлекательная программа на площади Свободы с 31 декабря на 1 января привлечет до 40 тысяч граждан.
Полиция напоминает о необходимости соблюдения карантинных ограничений - запрете находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без маски, находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность.
Согласно требованиям Постановления Правительства, для заведений, принимающих посетителей, необходимо обеспечить дистанцию между посетителями не менее 1,5 метра, обеспечить работников заведений средствами индивидуальной защиты и организовать со стороны работников контроль за соблюдением масочного режима посетителями в помещениях.
Для осуществления контроля за соблюдением ограничительных противоэпидемических мероприятий на улицах, в парках, других общественных местах работники Национальной полиции, Национальной гвардии, должностные лица, уполномоченные органами местного самоуправления, вправе проводить выборочную проверку документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования или излечение лица от указанной болезни в случаях, когда это является основанием для неприменения ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующих уровней эпидемической опасности.
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