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12.09.2021  18:09   Рита Парфенова

Как прошел ЛБГТ-марш в Харькове, рассказали в полиции (фото)

Акция прошла без существенных правонарушений.

Охрана марша KharkivPride в Харькове 12 сентября 2021 года

Во время проведения марша KharkivPride правоохранители применили европейскую систему охраны общественного порядка. Колонну сопровождали группы полиции диалога, кинологи, спецназовцы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По предварительным оценкам в марше приняли участие около 1500 человек. Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивали  около 800 сотрудников полиции, 450 военнослужащих Национальной гвардии Украины, а также дополнительные силы из числа полицейских из других регионов. Кроме того, в патрулировании были задействованы сотрудники главного управления и курсанты Харьковского университета внутренних дел, рассказал начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Сергей Бирбасов.

Охрана марша KharkivPride в Харькове 12 сентября 2021 года

Охрана марша KharkivPride в Харькове 12 сентября 2021 года

Безопасность дорожного движения обеспечивалась силами Управления патрульной полиции Харьковской области. По решению городских властей, движение по маршруту колонны было временно перекрыто.

Охрана марша KharkivPride в Харькове 12 сентября 2021 года

Охрана марша KharkivPride в Харькове 12 сентября 2021 года

Благодаря усилиям правоохранителей нарушений правопорядка во время проведения мероприятий не допущено. Полиция продолжает охранять общественный порядок на территории города и области.

Охрана марша KharkivPride в Харькове 12 сентября 2021 года

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
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