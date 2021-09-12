12.09.2021 18:09 Рита Парфенова

Как прошел ЛБГТ-марш в Харькове, рассказали в полиции (фото)

Акция прошла без существенных правонарушений.

Во время проведения марша KharkivPride правоохранители применили европейскую систему охраны общественного порядка. Колонну сопровождали группы полиции диалога, кинологи, спецназовцы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По предварительным оценкам в марше приняли участие около 1500 человек. Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивали около 800 сотрудников полиции, 450 военнослужащих Национальной гвардии Украины, а также дополнительные силы из числа полицейских из других регионов. Кроме того, в патрулировании были задействованы сотрудники главного управления и курсанты Харьковского университета внутренних дел, рассказал начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Сергей Бирбасов.

Безопасность дорожного движения обеспечивалась силами Управления патрульной полиции Харьковской области. По решению городских властей, движение по маршруту колонны было временно перекрыто.





Благодаря усилиям правоохранителей нарушений правопорядка во время проведения мероприятий не допущено. Полиция продолжает охранять общественный порядок на территории города и области.



